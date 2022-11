Le dieci candidate al titolo di atleta mondiale dell’anno

Ieri annunciate intanto le 5 finaliste del premio per le under 20 del 2022

© Getty Images

Le selezioni del premio che World Athletics assegna ogni anno ai due atleti, uomo e donna, che si siano maggiormente distinti nel corso della stagione agonistica internazionale, hanno da ieri iniziato la seconda fase, dopo che alla mezzanotte di lunedì 31 ottobre si è chiuso il processo iniziale di votazione espressa dal World Athletics Council, con un valore globale del 50%, mentre quella della World Athletics Family e del pubblico dei tifosi via social conterà rispettivamente per il 25% del risultato finale.

Nei prossimi giorni, quindi, verranno annunciati i nomi dei cinque finalisti, uomini e donne, che sono stati scelti tra i dieci iniziali e si contenderanno l’ambitissimo riconoscimento degli oscar mondiali dell’atletica, i cui vincitori saranno selezionati da una giuria internazionale di esperti e annunciati sulle piattaforme social media di World Athletics all’inizio di dicembre.

Intanto però, ieri, la principale federazione mondiale ha annunciato le cinque finaliste per il premio Rising Star femminile 2022, vale a dire quello per le stelle emergenti, che premierà la migliore atleta under 20 dell’anno e che sarà assegnato tra la due siepiste keniane Jackline Chepkoeche e Faith Cherotich, la pesista sudafricana Mine De Klerk, l’ostacolista giamaicana Kerrica Hill e la giavellottista serba Adriana Vilagos.