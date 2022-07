L’allievo Furlani guida gli azzurri ai Mondiali juniores di Cali

Il primo agosto inizia in Colombia la principale manifestazione iridata per gli under 20

Inizia dopodomani, 1° agosto, la 19esima edizione dei campionati del mondo under 20, vale a dire quelli dedicati ai nati nel 2003 o 2004, salvo particolari casi di atleti particolarmente dotati che, più giovani, siano in grado di competere con quelli maggiori di loro.

E sarà proprio una di queste eccezioni la punta di diamante della spedizione azzurra costituita da 48 atleti, Mattia Furlani, grande talento nato nel febbraio 2005 e quindi appartenente alla categoria allievi degli under 18, che competerà in due gare, la sua preferita del salto in alto ma soprattutto in quella che ci aveva raccontato, almeno sino a un mese fa, fare solo per gioco, il salto in lungo dove sta ottenendo risultati eccellenti, a partire prima dal record italiano under 18 tolto a Andrew Howe con 7,87 e poi, addirittura, con il superamento della misura di 8,04 realizzata per la sua vittoria ai campionati europei allievi di Gerusalemme.

Grazie all’abbattimento della soglia degli 8 metri, Mattia si presenta alla competizione in Colombia con la seconda misura stagionale dell’anno, dietro solamente allo statunitense Johnny Brackins che ha saltato due centimetri più di lui con 8,06, e quindi ha certamente delle ottime possibilità di agguantare almeno un posto sul podio, impresa che sarebbe realmente sensazionale visto la sua giovanissima età.