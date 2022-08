La stella di Ingebrigtsen splende nella serata di Losanna

© Fidal/Colombo

In una serata ventosa e nuvolosa è ricominciata ieri allo Stade Olympique de la Pontaise, a Losanna, la Diamond League 2022 che vedrà ancora un solo meeting di avvicinamento, quello di Bruxelles del 2 settembre, prima delle finali assolute previste per il 7 e 8 successivo nel Letzigrund Stadion di Zurigo. C’era grande attesa per la presenza di tantissimi campioni e non sono certo mancati grandi spunti tecnici, anche se le condizioni climatiche non ideali hanno condizionato alcune competizioni come quelle della velocità pura e del salto in alto maschile, dove il campione olimpico e recente campione europeo, Gianmarco Tamberi, non è riuscito ad andare oltre il quinto posto con la misura di 2.20, in una gara però dai contenuti modestissimi dove è bastato un salto di 2,24 all’ucraino Andriy Protsenko per vincere.