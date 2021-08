La prima giornata dei Mondiali Under 20

SPRINTNEWS

Assegnate le prime medaglie d'oro in tre competizioni

Sono iniziati ieri i Campionati del Mondo Juniores di Atletica (per ragazzi e ragazze del 2002 e 2003) a Nairobi in Kenia, che hanno visto lo svolgimento di tutta una serie di qualificazioni oltre all’assegnazione dei primi tre titoli, tutti vinti da atleti africani. La staffetta 4×400 mista della Nigeria, composta da Johnson Nnamani, Imaobong Nse Uko, Opeyemi Oke e Bamidele Ajayi ha vinto nel pomeriggio l’oro, con il crono di 3’19″70, dopo aver corso in 3’21″66 nelle qualificazioni della mattinata. La nazione dell’Africa occidentale è stata quindi la prima ad avere vinto in questi campionati ed era, peraltro, dal 2008 che non otteneva un primo posto in questa massima manifestazione mondiale giovanile, quando Folashade Abugan vinse il titolo nei 400 metri femminili a Bydgoszcz. Molto avvincente l’ultimo giro della gara con la Polonia che ha preso il testimone in testa con Patryk Grzegorzewicz ma Bamidele Ajayi gli è stato dietro sino all’inizio del rettilineo finale per poi superarlo e portare la sua nazione al trionfo finale.

Per la squadra polacca una buona medaglia d’argento, in ogni caso, con il tempo di 3’19″80, mentre l’India conquista il bronzo davanti alla Giamaica con un buon 3’20″60. Le dichiarazioni di Imaobong Nse Uko: “Non è stato facile ma è fantastico, qualcosa che rimarrà per sempre. Ci siamo allenati duramente per questo perché crediamo che tutto sia possibile quando mettiamo insieme la nostra squadra”.