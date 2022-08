La prima giornata degli azzurri negli europei di atletica a Monaco

Ponzio quarto nella finale del getto del peso

Sono iniziati ieri i Campionati Europei di atletica leggera, che si dureranno sino a domenica 21 agosto nella splendida cornice, quantomeno per le gare in pista, dell’Olympiastadion di Monaco di Baviera in Germania che ci auguriamo, quando le gare entreranno nel vivo, sappia riempire gran parte dei suoi 70000 posti disponibili.

Quattro i titoli assegnati di cui tre in competizioni con presenti degli azzurri e il miglior piazzamento è stato, come previsto, quello dell’italo statunitense Nick Ponzio che ha sfiorato un podio che sarebbe stato alla sua portata se fosse riuscito quantomeno ad avvicinare il suo personale di 21,83 ottenuto a marzo, ed avvicinato anche a maggio con 21.73, ma sarebbe bastato anche che il lanciatore originario di San Diego in California, avesse replicato la misura di 21,35 ottenuta nelle qualificazioni mondiali di Eugene.