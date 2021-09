La maratona di Berlino parla etiope

Le dichiarazioni di Adola, Bekele e Gebrselase

L’Etiopia ha trionfato nella quarantasettesima edizione della Maratona di Berlino con Guye Idemo Adola e Gotytom Gebrslease in una giornata calda e soleggiata con una temperatura di oltre 20°C.

Nella gara maschile il trentenne Adola ha tagliato il traguardo alla Porta di Brandeburgo nella quarta maratona della sua carriera in 2h05’45”, nella gara che lo rivelò al grande pubblico nel 2017 quando si piazzò al secondo posto realizzando il miglior tempo per un debuttante sulla distanza con 2h03’46”.

Non è stata, invece, una giornata fortunata per Kenenisa Bekele che è partito con l’obiettivo di battere il primato personale di 2h01’41”, realizzato in occasione di una vittoria in una precedente maratona a Berlino, ma si è dovuto accontentare del terzo posto in 2h06’47” alle spalle del sorprendente keniano Bethwell Yegon, che ha fermato il cronometro in 2h06’14” demolendo di due minuti il suo precedente record di 2h08’18” stabilito in occasione della maratona di Ampugnano, nei pressi dell’aeroporto di Siena, lo scorso 11 Aprile.