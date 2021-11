La leadership femminile di Chiara Franzetti

Intervista esclusiva con la grande manager sportiva

Chiara Elisabetta Franzetti, milanese ariosa, vive a metà strada tra Milano e Varese, ma sostanzialmente dove la porta la passione per suo lavoro e i suoi interessi, la sua valigia è sempre pronta. Dopo un trascorso professionale in compagnie aeree e nella moda, oggi si occupa di commerciale e marketing in un’azienda svizzera leader nell’abbigliamento per ciclisti dove ha iniziato a lavorare 13 anni fa implementando dapprima il reparto trasporti e dogana.

E’ appassionata di sport (soprattutto quelli di acqua e di aria, nuoto, immersioni, windsurf, kitesurf, parapendio, e adesso si sta preparando per la sua prima maratona), ma si rilassa suonando il pianoforte, cucinando dolci e camminando nella natura, ma non rinuncerebbe per nulla al mondo alle partite di calcio o di tennis coi i suoi nipotini.