La Diamond League 2024 riparte dalla Cina

Il Golden Gala Pietro Mennea a fine agosto

Si è appena conclusa la grande stagione in pista dell’atletica con le finali della Diamond League disputate a Eugene in Oregon, lo scorso 16 e 17 settembre, ma già si programmano tutti gli impegni di quella nuova che sarà ricchissima di appuntamenti internazionali, al coperto con i mondiali di Glasgow, ma soprattutto all’aperto con glie Europei di Roma seguiti dalle Olimpiadi di Parigi, ma anche un’altra esaltante serie di grandi meeting facenti capo alla nuova Diamond League, che prenderà il via con due tappe cinesi, il 20 aprile a Xiamen e il 27 dello stesso mese a Shanghai. L’edizione passata del più grande circuito mondiale di eventi di atletica in pista, è stata nobilitata complessivamente da 7 record del mondo, tra cui quello di Faith Kipyegon nei 1500 al Golden Gala, 16 record del circuito, 36 primati continentali e 87 primati nazionali, ma le prospettive per il 2024 anno olimpico potrebbero essere ancora migliori. Saranno tre i blocchi principali della manifestazione che dovrà inserirsi tra i due grandi appuntamenti dell’anno in pista, con sette tappe prima degli Europei di Roma e, dopo i due meeting cinesi quelli di Doha, Rabat, Eugene, Oslo e Stoccolma il 2 giugno, per poi ricominciare a luglio con altri tre appuntamenti prima delle Olimpiadi di Parigi, con un evento proprio nella capitale francese e poi nel Principato di Monaco e a Londra.

Quindi, terminati i Giochi, si completerà la stagione tra fine agosto e metà settembre con Losanna, Slesia, il Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana del circuito, eccezionalmente spostato a fine agosto, il 29, rispetto alla sua tradizionale collocazione di inizio giugno, al Zurigo e la finale di Bruxelles del 13 e 14 settembre, con la capitale del Belgio che tornerà ad ospitare, nell’ambito del Memorial Van Damme dello stadio Re Baldovino, le sfide decisive dopo cinque anni e incoronerà i 32 vincitori del Trofeo del Diamante.