Kipruto domina la maratona di Boston

Non era favoritissimo ma certamente uno degli atleti più accreditati e alla fine, in una gara non velocissima, Benson Kipruto ha vinto la Boston Marathon nel crono di 2h09’51, tempo non paragonabile rispetto ad altre maratone a causa di un percorso fatto di continui saliscendi che non consentono certamente di realizzare prestazioni eccezionali. Per il 30enne keniano la prima grande affermazione in una 42,195 chilometri di primissimo livello, tra l’altro la più antica della storia dell’Atletica con le sue 125 edizioni e, alla fine, un premio di 150.000 dollari.