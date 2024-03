Kiplimo e Chebet si confermano campioni del mondo di cross

Confermati i pronostici della vigilia

L’ugandese Jacob Kiplimo e la keniana Beatrice Chebet hanno trionfato nei campionati del mondo di corsa campestre disputati a Belgrado, capitale della Serbia, confermando i successi della precedente edizione organizzata a Bathurst in Australia.

Tra gli uomini Kiplimo ha preso l’iniziativa alla fine del penultimo giro allungando con decisione e imponendosi in 28’09 sui 10 chilometri del percorso davanti all’etiope Berihu Aregawi, secondo in 28’12 anche lui come nel 2023, mentre al terzo posto si è piazzato il keniano Benson Kiplangat con 28’14 precedendo i connazionali Nicholas Kipkorir quarto in 28’16 e Samwel Chebolei Masai quinto in 28’18, con il fuoriclasse ugandese Joshua Cheptegei sesto in 28’24.