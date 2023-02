Jacobs riparte da Lodz verso l’ultimo traguardo

Nel meeting polacco inizia la rincorsa del velocista azzurro verso i mondiali di Budapest

Marcell Jacobs, il campione olimpico ed europeo dei 100 metri all’aperto, ma anche continentale e mondiale dei 60 metri indoor, ha costruito la sua immensa attuale fama negli ultimi due anni iniziando proprio dalle gare di velocità al coperto che aveva sempre poco frequentato e che, invece, sono diventate il trampolino di lancio ideale per i suoi successi estivi.

Dopo l’ultimo di questi, quello del 16 agosto 2022 quando nella finale dei 100 metri a Monaco di Baviera ha trionfato con il tempo di 9″95, Marcell non ha più gareggiato e torna oggi sui blocchi di partenza dei 60 metri dell’impianto polacco di Lodz, per il meeting Bronze di World Indoor Tour denominato Orlen Cup, dove peraltro il velocista desenzanese ha gareggiato sia nel 2021, come terza uscita di quell’anno quando il 12 febbraio fece 6″65 in batteria e poi 6″53 in finale dove arrivò secondo, mentre l’anno scorso l’11 febbraio fu la sua seconda partecipazione assoluta con due prove vittoriose, sia in batteria con 6″51 che in finale con 6″49.

Per Jacobs sarà l’inizio di una stagione al coperto più breve delle ultime due, di fatto solo di 4 settimane, quelle che andranno da oggi alla presumibile finale degli Europei di Istanbul che sarà il prossimo 4 marzo, esattamente tra un mese, per ottenere un successo che appare quasi una formalità per l’azzurro che ha certamente in testa solo un’obiettivo quest’anno, quello di completare il suo fantastico grande slam di conquistare tutti i 5 principali titoli internazionali in quanto a lui mancano solo i Mondiali all’aperto dove, l’anno scorso in Oregon, non ha potuto difendere le sue possibilità per motivi fisici.