Jacobs grande stella dei campionati al coperto di Ancona

Le più interessanti sfide del fine settimana al Palaindoor marchigiano

Bisogna dare atto a Marcell Jacobs, campione olimpico di 100 e staffetta 4×100, di essere sempre stato presente, negli ultimi anni, ai massimi campionati nazionali, sia indoor che outdoor, ed anche quest’anno non ha voluto smentirsi avendo garantito la sua partecipazione domenica pomeriggio, dalle ore 16,25 nelle batterie e poi, 1 ora circa dopo, alla scontata finale dei 60 metri della principale manifestazione nazionale al coperto che si svolgerà, per il quindicesimo anno consecutivo, al Palaindoor di Ancona. Quella di sabato 26 e domenica 27 febbraio sarà l’edizione numero 53 di questo evento e sarà un’occasione storica, in quanto coinciderà con la prima volta sui blocchi, in Italia, di Jacobs dopo i suoi due trionfi a cinque cerchi dello scorso agosto, in Giappone.

La rassegna metterà in palio globalmente 28 titoli, tra uomini e donne, a cominciare naturalmente da quello dei 60 maschili dove la domanda che tutti i tifosi si pongono è se Marcell riuscirà a incrementare ancora il suo già eccellente personale di 6″49, realizzato a Lodz, cercando di avvicinare e magari battere anche il suo record italiano di 6″47 realizzato l’anno scorso a Torun, quando conquistò il titolo europeo al coperto. Ricordiamo che il rendimento di Jacobs, nelle sue prime tre gare dell’anno, è stato estremamente positivo e costante, con tre vittorie in altrettanti meeting e crono simili, a parte quello di Lodz, 6″51 a Berlino e 6″50 a Liévin.