Jacobs e Dosso provano la pista dei mondiali indoor

I due velocisti azzurri impegnati a Belgrado in una tappa Silver del World Indoor Tour

Mancano esattamente 11 giorni ai campionati del mondo al coperto che si disputeranno, in Serbia a Belgrado, da venerdì 18 a domenica 20 marzo, ma questa sera nell’impianto preposto per la massima manifestazione dell’anno al coperto, la Stark Arena, si disputerà un meeting Silver del World Indoor Tour che sarà una specie di prova generale in vista dell’appuntamento iridato.

Saranno quattro gli azzurri a provare oggi l’impianto serbo, a cominciare dai due velocisti che saranno sui blocchi dei 60 metri, sabato 19 marzo, il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs che correrà la sua quinta gara stagionale, dopo avere vinto tutte le precedenti quattro, e la neo primatista italiana Zaynab Dosso che, in questa sua stagione invernale, si è messa in grande evidenza battendo con 7″16 il vecchio primato italiano ottenuto 39 anni fa da Marisa Masullo, con un miglioramento di ben 20 centesimi rispetto al suo precedente limite di 4 anni prima.

L’ultima volta che Jacobs gareggiò nel Palaindoor di Belgrado fu nel marzo 2017, in occasione degli Europei al coperto, ma all’epoca stava vivendo un’altra fase agonistica della sua carriera iniziata quale specialista del salto in lungo e, nell’occasione, non ebbe fortuna in quanto venne eliminato in qualificazione con la misura di 7,70.