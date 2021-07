Jacobs convince a Stoccolma: 10″05 nei 100 di Baker

Ottima prestazione dell'azzurro che cede solo al secondo dei Trials Statunitensi

Il primatista italiano dei 100 metri, Marcell Jacobs, debutta in una tappa di Diamond League all’estero e ottiene un ottimo secondo posto, a Stoccolma, nei 100 metri del classico meeting Bauhaus-Galan, con il crono di 10″05 e un vento contrario di -0.8.

Veramente una grande dimostrazione di maturità da parte di Marcell, che non si è certo fatto intimidire dal prestigio degli avversari ed anzi, ha condotto la gara per oltre 80 metri ed essere poi superato, solo alla fine, dal secondo dei Trials Olimpici Statunitensi Ronnie Baker, che ha chiuso in 10″03, mentre al terzo posto si è piazzato il britannico Chijindu Ujah in 10″10.

Dietro di loro l’altro velocista USA Isiah Young con 10″13, i canadesi Aaron Brown e Jerome Blake entrambi a 10″18, il terzo statunitense dei partenti Marvin Bracy con 10″19 e lo svedese Henrik Larsson in 10″39, a dimostrazione dell’ottimo livello tecnico della gara che, certamente, ha regalato al velocista azzurro ulteriori certezze in vista dell’ormai imminente appuntamento a cinque cerchi del Giappone.