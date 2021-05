Il talento straordinario di Marta Zenoni

L'atletica italiana gioisce per il suo ritorno in gara

Marta Zenoni è una mezzofondista azzurra di 22 anni, compiuti lo scorso 9 marzo, specialista degli 800 e dei 1500 metri. A soli 16 anni, nel 2015, vinse il suo primo titolo italiano assoluto negli 800 metri, pochi giorni dopo essere tornata dalla Colombia dove, sempre su tale distanza, aveva ottenuto la medaglia di bronzo nel corso del campionati del mondo under 18.

Detiene 11 record italiani giovanili in 3 categorie diverse, 3 da juniores, 6 da allieva e 2 da cadetta, e ha vinto 3 titoli italiani assoluti in pista, 1 di cross, 2 under 23 e 8 giovanili. Un talento incredibile, nato oltretutto da genitori che non hanno mai avuto una particolare attitudine per lo sport, specie il padre, ma con una predisposizione per la corsa sviluppatasi sin da bambina come quando, lei stessa ha raccontato, andava a scuola di corsa seguendo la macchina della madre che accompagnava i fratellini a scuola.