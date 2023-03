Il record di Aouani nella maratona subito a rischio

© Giancarlo Colombo

Sono passati solo 5 giorni dalla grande impresa di domenica scorsa a Barcellona quando, nella classica Maratona della citta catalana, l’ingegnere milanese Iliass Aouani, e mai come in questi giorni ci teniamo a precisare dove ha vissuto da quando aveva 2 anni, dopo i vergognosi insulti subiti sui social per le sue origini marocchine, si è appropriato del record italiano sui 42,195 km, con il crono di 2h07’16, che ha sottratto a Eyob Faniel che lo deteneva dal febbraio del 2020 con 3 secondi in più. Un primato estremamente significativo, in una disciplina di grande fascino, che rappresenta il punto più altro della carriera del poliedrico atleta azzurro, capace di esprimersi ad ottimi livelli in svariate specialità sia in pista che sui terreni delle corse campestri e appunto sulle lunghe distanze in strada, ma che potrebbe avere vita molto breve perché tra soli 9 giorni, il prossimo 2 aprile proprio a Milano nella sua città, si correrà quella maratona dove lui stesso aveva debuttato nel 2022 e dove, nell’edizione di quest’anno, vi sarà l’attesissimo esordio di Yeman Crippa che certamente ha tutte le potenzialità per ottenere un grande crono in una 42,195 km che ha sempre riservato eccellenti tempi da parte dei suoi partecipanti.