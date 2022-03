Il grande riscatto di Samba-Mayela

Per l'ostacolista francese la gioia del mondiale indoor dopo la delusione olimpica

Getty Images

Cyréna Samba-Mayela è una giovane atleta francese di origini congolesi, specialista degli ostacoli veloci, nata in Francia a Champigny-sur-Marne, piccolo sobborgo di Parigi, il 31 ottobre 2000, che si è messa in mostra sin da allieva con il secondo posto ottenuto nei 100 metri ostacoli dei mondiali under 18 in Kenya a Nairobi. Dopo aver conquistato anche la medaglia d’argento nei 100 ostacoli ai campionati europei under 23 di Tallinn dell’anno scorso, avrebbe coronato il sogno di ogni atleta di partecipare alle Olimpiadi del Giappone ma, pur iscritta e presente, non ha potuto partecipare alla batteria per un colpo di grande sfortuna. L’ostacolista francese, infatti, stava riscaldandosi per il suo esordio a cinque cerchi quando le si è improvvisamente riacutizzato un problema al bicipite femorale, impedendole di andare sui blocchi della partenza con la corsia che le era già stata assegnata.

Una beffa tremenda quella di trovarsi nel villaggio olimpico, dopo avere fatto tanti sacrifici ed essere fermati da un improvviso infortunio, pochi minuti prima della gara e, per Samba-Mayela, è stato difficile riprendersi da quel duro colpo infertole dal destino. La sua giovanissima età ha però compensato la delusione abbastanza presto e posto l’ostacolista, alla ripresa della nuova stagione, nella condizione di voler riscattarsi con una determinazione ancor maggiore, se possibile, del passato. Ai campionati mondiali indoor di Belgrado 2022, infatti, l’incubo giapponese di Cyréna si è trasformato in un trionfo grazie a una prestazione straordinaria che le ha permesso di vincere il titolo nei 60 ostacoli con il proprio personale di 7″78 che le è valso anche il nuovo record francese, oltre che un miglioramento rispetto all’anno precedente di ben 16 centesimi.