Il giorno di Jacobs e Tortu alle Olimpiadi

Inizia la gara più avvincente dell'atletica ai Giochi

La gara dei 100 metri dell’Atletica ha, da sempre, rivestito un interesse speciale da parte non solo degli appassionati di questo sport, ma anche da chi non lo segue particolarmente ma si ferma, in ogni caso, a guardare gli atleti o le atlete che corrono al massimo della velocità possibile per un essere umano.

E’ il fascino della velocità che tanto attrae, sia che si tratti di macchine quali auto o moto che quando, invece, si riferisca ai meccanismi straordinari forniti dal corpo umano e al suo tentativo di superare sempre i propri limiti.

Se i 100 metri sono, da sempre, la gara Regina dell’Atletica, si può ben immaginare, essendo l’Atletica definita da sempre la Regina degli Sport Olimpici, quale significato possa avere questa gara e quale prestigio possa rappresentare per ogni atleta che vi partecipi.