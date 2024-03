Il giorno del fenomeno Furlani nel lungo di Glasgow

Grandissima attesa anche per Dosso nei 60 donne e Simonelli nei 60 H uomini

Dopo la prima giornata di gara dei mondiali di Glasgow, questa mattina scatta il momento del più grande talento attuale dell’atletica italiana, il diciannovenne specialista del salto in lungo Mattia Furlani, che si presenta all’appuntamento iridato da leader stagionale nel mondo grazie al fantastico balzo realizzato ad Ancona di 8.34, in una serie peraltro che l’ha visto ottenere anche un 8.31 e un 8.24 a dimostrazione di una condizione splendida che autorizza qualsiasi obiettivo nella gara odierna dove, è bene dirlo, il favorito resta ovviamente il super campione di tutto, il greco Miltiadis Tentoglou, il quale negli eventi che contano da sempre il meglio di se pur avendo saltato sinora, nel 2024, meno di Mattia con 8,26.

Gareggeranno in sedici nella competizione che inizierà dalle 11 italiane e vedrà anche altri pericolosi avversari quali su tutti i due giamaicani Carey McLeod e Tayaj Gayle, accreditati in stagione rispettivamente di 8.20 e 8.15, ma non ci sarà il loro connazionale Wajne Pinnock che aveva saltato 8,34 al pari di Mattia, e poi il tedesco Simon Batz con 8,18 e il colombiano Arnovis Dalmero con 8,16.