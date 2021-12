Il 2022 di Gianmarco Tamberi

Gianmarco Tamberi è certamente, insieme a Marcell Jacobs, l’atleta italiano che ha ottenuto i migliori risultati agonistici in questo magico 2021 per i colori azzurri, grazie al fatto di aver conquistato, oltre all’oro olimpico, la medaglia d’argento ai Campionati Europei al coperto di Torun, a marzo, e il Trofeo della Diamond League nella gara finale di Zurigo, a settembre. Per Gimbo un anno intensissimo, a livello agonistico sino a settembre e poi, sicuramente, a causa degli innumerevoli impegni di ogni genere che sono derivati dal suo trionfo a cinque cerchi, con qualche inevitabile difficoltà nel ritrovare la miglior concentrazione per riprendere gli allenamenti.