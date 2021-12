Il 2021 delle staffette mondiali

I principali risultati dell'anno nelle specialità di squadra dell'atletica

Mentre l’anno volge al termine, è tempo di bilanci e statistiche per cui, prendendo spunto da un’interessante analisi apparsa ieri sul sito di World Athletics, siamo molto contenti di iniziare, così come fatto da loro, dal racconto sintetico di quanto accaduto in questo 2021 nelle 5 discipline delle staffette outdoor, le due 4×100, le due 4×400 e la 4×400 mista nata peraltro da soli due anni.

E cominciano ovviamente dalla specialità veloce maschile che ci ha regalato l’ennesimo sogno di un’Olimpiade storica per l’atletica italiana, una medaglia d’oro ottenuta tra l’altro con una grande prestazione cronometrica perché, mai prima del 5 agosto scorso nella semifinale, un quartetto italiano aveva infranto i 38 secondi, ed a Tokyo la squadra ci è riuscita due volte, con Lorenza Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu che hanno trionfato in finale con l’ottimo tempo di 37″50 che è valso loro, il record nazionale ed anche la miglior prestazione mondiale dell’anno.

Hanno ufficialmente vinto di 1 centesimo rispetto al 37″51 della Gran Bretagna la cui resistenza è stata piegata solo nell’ultimo metro ma, di fatto, la medaglia d’argento inglese è destinata ad essere revocata perché è in corso la procedura contro uno dei frazionisti, Chijindu Ujah, trovato positivo a un controllo antidoping e che, inevitabilmente, comporterà la squalifica della sua squadra.