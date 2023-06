Iapichino grande stella dei Campionati Italiani under 23

Ad Agropoli due giorni di interessanti gare con massima attenzione sul lungo donne

Oggi e domani si disputerà ad Agropoli in provincia di Salerno, nello stadio Raffaele Guariglia sulla pista intitolata a Pietro Mennea, la 36esima edizione dei Campionati Italiani Promesse riservati a tutti gli atleti e atlete sotto i 23 anni a partire dalla specialista del salto in lungo, la ventenne Larissa Iapichino, su cui si riverseranno le maggiori attenzioni tra tutti i presenti per vedere se l'eccellente condizione sinora mostrata in stagione possa ulteriormente progredire, anche nell'ottica dei Campionati Europei a squadre, della prossima settimana a Chorzow, dove la saltatrice azzurra sarà una delle punte di diamante della nostra formazione.

Tra gli azzurri convocati per l’imminente trasferta in Polonia, vedremo all’opera anche i giavellottisti Federica Botter e Michele Fina oltre allo staffettista della 4×100 Marco Ricci che sarà al via nei 200 metri, ma saranno tante in ogni caso le gare da seguire con particolare interesse e curiosità a cominciare da quella dei 100 metri maschili, dove sarà impegnato il ventenne velocista bergamasco Eric Marek, già vincitore a sorpresa dei campionati promesse under 23 sui 60 indoor, il quale ha iniziato a fare atletica da circa un anno proveniente dal football americano, e ha già stupito nelle prime competizioni della stagione all’aperto portando il proprio personale a 10″30.

Tra i principali avversari di Marek ci saranno Junior Tardioli, 10″35 quest’anno, e Angelo Ulisse che di recente ha eguagliato il proprio limite con 10″43, mentre ha rinunciato il velocista del gruppo della staffetta azzurra, peraltro titolare in occasione della gara di Firenze che sta dando per ora la qualificazione ai mondiali di Budapest, Matteo Melluzzo.

Nei 400 metri i favori del pronostico vanno a Riccardo Meli, campione tricolore assoluto al coperto e fresco di personale outdoor con il successo nella Finale Oro di Palermo in 46″51, atleta dotato di un grande potenziale e certamente in crescita di condizione dopo aver avuto qualche problema fisico negli ultimi mesi, con tra i suoi principali rivali Matteo Raimondi, Francesco Domenico Rossi e Luca Sito che ha corso recentemente in 46″73.