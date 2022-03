Iapichino a Madrid per riprendere a volare

In una domenica di grande festa per l’atletica, con il ritorno su una pista italiana del campione olimpico dei 100 metri e della staffetta, Marcell Jacobs facile vincitore dei 60 metri, e con lo straordinario record italiano realizzato sempre sui 60 femminili da parte di Zaynab Dosso, è rimasta purtroppo la brutta macchia della squalifica dalla competizione del salto in lungo femminile, della primatista del mondo under 20 Larissa Iapichino. Un episodio sinceramente imbarazzante in quanto alla saltatrice azzurra, che proprio ad Ancona un anno prima aveva saltato 6.91 del record juniores, è stato assegnato un terzo salto nullo per una decisione successiva dei giudici, dopo che inizialmente era stata data la prova valida e misurata a 6.50, apparsa dalle immagini viste e riviste totalmente incomprensibile.