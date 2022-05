I record italiani maschili dell’atletica in pista

Domani inizia, con la prima prova Gold del World Athletics Continental Tour di Nairobi, la fase più importante della stagione internazionale su pista all’aperto, che culminerà con i campionati del Mondo di Eugene a Luglio, quelli Europei di Monaco di Baviera ad agosto, ed anche con le finali di Diamond League che si svolgeranno a inizio settembre. Il grande impulso, dato dalle 5 medaglie d’oro conquistate dall’Italia negli scorsi giochi a cinque cerchi del Giappone, ha certamente creato un incredibile entusiasmo in tutto il movimento dell’Atletica e i risultati si sono già visti nella stagione indoor, in cui sono stati superati vari record italiani, anche di vecchia data come ad esempio quello sui 60 metri femminili al coperto che Marisa Masullo deteneva dal 1983.

Fidal/Colombo