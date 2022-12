I principali risultati della marcia mondiale nel 2022

© Foto Grana Fidal

Ripercorrendo tutta la stagione agonistica 2022 dell’atletica, che sta ormai per volgere al termine con le ultime gare su strada di fine anno, il tradizionale posto di riguardo per i colori azzurri l’ha avuto la marcia che ancora una volta ha regalato, dopo i trionfi olimpici di Tokyo, grandi soddisfazioni grazie a Massimo Stano che ha conquistato il titolo mondiale in Oregon, a luglio, sulla distanza dei 35 km che per la prima volta è stata adottata nella principale manifestazione mondiale, con la partecipazione di specialisti sia della 20 che della 50, i quali hanno voluto provare questa nuova esperienza. In un’emozionante gara sulle strade statunitensi, Massimo ha dimostrato ampiamente che il titolo a cinque cerchi del Giappone sulla distanza più breve non era stato certo un caso, imponendosi con autorevolezza davanti al giapponese Masatora Kawano, detentore del record mondiale, con anche il nuovo primato europeo di 2h23’14 contro il 2h23’15 del nipponico che ha tentato inutilmente di recuperare con un finale disperato. Lo svedese Perseus Karlstrom, che ha completato il podio con la sua seconda medaglia di bronzo una settimana dopo il terzo posto nella 20 km, pochi mesi prima aveva vinto la stessa gara dei 35 ai Campionati Mondiali a squadre di Muscat, dominando con 40 secondi di vantaggio sullo spagnolo Alvaro Martin.