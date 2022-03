I giovani under 20 argento ai mondiali di marcia a squadre

Gli azzurrini trainati dal brillante secondo posto di Diego Giampaolo nella notte italiana

Sono ritornati, dopo i rinvii del 2020 e 2021, a causa della pandemia mondiale, i campionati mondiali a squadre di marcia che si svolgeranno a Muscat, in Oman, oggi e domani.

La manifestazione è stata presentata in prima persona dal Presidente di World Athletics, Sebastian Coe, che ha sottolineato l’importanza di tale evento quale ulteriore segnale di una definitiva ripresa agonistica mondiale, e come grande trampolino di lancio per l’Oman, sia in termini di capacità di ospitare eventi sportivi, che per lo sviluppo dell’atletica nel Paese.

Le competizioni sono cominciate con le gare maschili e femminili under 20 sulla distanza dei 10 km, a partire dalle ore 8 del mattino (le 5 in Italia), ed è arrivata subito un’ottima notizia con il brillante secondo posto, a livello individuale, che ha dato poi alla squadra azzurra la medaglia d’argento, da parte del 18enne azzurro Diego Giampaolo, che ha chiuso la sua fatica nel crono di 44’14 battuto solo dal cinese Hongren Wang in 44’06.

Molto bene anche gli altri due azzurrini con Nicola Lomuscio ottavo in 45’33, e Pietro Pio Notaristefano dodicesimo con il crono di 46’13, per il brillante risultato finale che fa molto ben iniziare la spedizione italiana.