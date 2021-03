I campionati italiani master al coperto

Da oggi ad Ancona la manifestazione riservata agli atleti over 35

Le categorie master, nell’Atletica, sono quelle degli atleti over 35 che si sfidano nell’ambito agonistico in classi divise ogni 5 anni, e rappresentano un movimento importante nella misura in cui, oltretutto, sono da esempio e di stimolo ai più giovani, per la passione e l’impegno che ci mettono a dispetto dell’età che avanza.

Dopo un anno di stop, a causa dell’esplosione della pandemia, ritorna il più importante appuntamento nazionale indoor a loro dedicato, con una serie di novità tra cui l’aumento dei giorni di gara, dai tre tradizionali ai quattro, con inizio questa mattina.

Grandissime, ovviamente, le misure di sicurezza introdotte, tra cui l’obbligo di iscriversi online e la possibilità, per ciascun atleta, di partecipare solo a due gare oltre al fatto che, dal programma originario, sono state abolite le staffette e i campionati di società.

Sarà, in ogni caso, l’edizione della ripresa, la 36esima di questo particolare evento, e si terrà come accade da tantissimi anni nel Palaindoor di Ancona, teatro di tutte le principali manifestazioni nazionali al coperto.

Prima di citare alcuni di coloro che, presumibil