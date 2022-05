Grande lancio di Nick Ponzio a Rovereto con 21,73 nel peso

Per l'italo statunitense appena sbarcato in Italia dagli USA la seconda prestazione in carriera

Nick Ponzio, specialista italo statunitense del getto del peso, è veramente un atleta fuori dal comune, per la sua simpatia, per il suo inusuale abbigliamento in gara, per il fatto che si alleni praticamente da solo senza una specifica guida tecnica, ma soprattutto per le sue eccezionali doti fisiche e psichiche che gli consentono di affrontare, al meglio, eventi agonistici anche in condizioni svantaggiose quali quelle derivanti da un brusco cambio di fuso orario.

Ponzio, 27enne atleta nato a San Diego in California, aveva infatti gareggiato giovedì 12 maggio a Ponce in Portorico, in una gara valida per il World Athletics Continental Tour Silver, lanciando a 20,53 metri e poi, come per magia, è prima ritornato a casa sua a Nashville in Tennessee dove ora vive e si allena, per poi prendere un volo per l’Italia, fare un lungo e faticoso volo oltreoceano con 7 ore di fuso da smaltire all’arrivo, e infine correre a Rovereto per onorare i colori della sua società sportiva, l’Athletic Club 96 Alperia, in una gara valida per la fase regionale dei campionati societari dove ha ottenuto l’eccellente misura di 21,73 metri, seconda prestazione assoluta della sua carriera dopo il 21,83 di Leiria, in Coppa Europa, a marzo.