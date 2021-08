Gli azzurri per le finali di Diamond League

Le classifiche provvisorie prima dell'ultima gara di qualificazione a Brussels

Mercoledì 8 e giovedì 9 settembre si disputeranno le gare finali della Wanda Diamond League, il più importante circuito mondiale di meeting a cui partecipa sempre l’elite dell’atletica internazionale.

Il regolamento della manifestazione prevede che vi siano 32 specialità, 16 per gli uomini e 16 per le donne, dove viene utilizzata una classifica tipo campionato con gli atleti che ottengono punti, nei vari eventi in programma, al fine di qualificarsi per la finale della loro disciplina.

Ciascuna di queste 32 competizioni vengono disputate da 4 a 6 volte nei 12 meeting di qualificazione che si svolgono tutti gli anni, quest’anno solo 11 in quanto quello di Shanghai è stato annullato per via del Covid e, in ogni gara, ai partecipanti vengono assegnati dal primo all’ottavo rispettivamente 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 o 1 punto

Non tutte le discipline hanno solo 8 concorrenti, come ad esempio le gare di mezzofondo ed anche quelle dei concorsi ma, evidentemente, i punteggi vengono dati solo fino all’ottava posizione conseguita a prescindere dal numero dei piazzati.

Alla fine quindi dei 12 meeting, 11 quest’anno, di qualificazione si redige una classifica relativa alle 32 discipline e di tutte queste gare vengono disputate delle finali che si svolgono sempre su due giornate consecutive, nella fattispecie da vari anni allo Stadio Letzigrund di Zurigo.