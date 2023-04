Gli 81 giorni da capogiro di Henry Rono

45 anni fa iniziò il breve periodo magico che portò il keniano a battere 4 primati del mondo

Henry Rono è stato un mezzofondista e siepista keniano, nato il 12 febbraio 1952 a Kapsabet, rimasto negli annali dell’atletica mondiale soprattutto per essere riuscito nell’impresa di battere 4 record del mondo nello spazio di 81 giorni nel 1978, dall’inizio di aprile sino alla fine del giugno successivo, rispettivamente nei 5000, poi nei 3000 siepi e a seguire sui 10000 e sui 3000 metri.

I suoi primi anni di vita a Kiptaragon, un insieme di piccole fattorie sulle Nandi Hills nella Rift Valley del Kenya, furono particolarmente complicati e drammatici in quanto, un incidente in bicicletta, gli impedì di camminare fino all’età di sei anni, con l’aggravante del padre che morì in un incidente con il trattore nello stesso periodo, e la madre che faticò quindi a trovare i soldi per la sua istruzione costringendolo anche per lunghi periodi ad abbandonare la scuola.