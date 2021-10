Gidey e Yehualaw nella mezza maratona di Valencia

Caccia al record sulle strade della città spagnola

La Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso EDP punta a diventare la mezza maratona più veloce nel 2021. I migliori top runner del mondo sulla distanza si sfideranno oggi sulle strade di Valencia, conosciuta agli appassionati come la Ciudad del Running, prologo della attesissima 42,195 km che si svolgerà il prossimo 5 dicembre.

Nell’edizione dell’anno scorso il keniano Kibiwott Kandie ha realizzato il primato del mondo sui 21,097 chilometri fermando il cronometro in 57’32” in una gara straordinaria nella quale quattro atleti sono scesi sotto i 58 minuti. L’obiettivo degli organizzatori per l’edizione di quest’anno è il tentativo di battere il record del mondo nella gara femminile.

Le etiopi Letesenbet Gidey e Yalemzerf Yehualaw si sfideranno in una gara femminile molto attesa dagli appassionati.