Furlani salta per l’oro del lungo mondiale under 20

In programma anche semifinali e finale dei 100 maschili con il fenomenale Tebogo

Nella seconda giornata dei campionati del mondo under 20, quelli riservati agli atleti nati nel 2003 o 2004, iniziati ieri per la loro 19esima edizione a Cali in Colombia, due finali dai contorni estremamente interessanti, quella dei 100 metri maschili in cui salvo sorprese nella semifinale ci sarà il nuovo fenomeno della velocità mondiale, il botswano Letsile Tebogo, ma soprattutto quella del salto in alto in cui in sarà impegnato il nuovo grande talento dell’atletica italiana, Mattia Furlani, nato peraltro nel 2005, che si giocherà delle ottime possibilità per ottenere quantomeno un prestigioso podio.

Mattia è un atleta poliedrico, nato inizialmente come specialista del salto in alto, disciplina in cui è anche iscritto a questi campionati iridati, con ottime doti di velocista e che, all’inizio del 2022, ha cominciato a fare qualche gara di lungo con risultati subito sorprendenti che l’hanno portato, infine, agli scorsi europei under 18 di Gerusalemme, quelli della sua categoria effettiva, a raggiungere l’eccellente misura di 8,04.