Furlani nel raduno di primavera con altri 112 giovani azzurri

Tutti i principali under 20 italiani in ritiro tra Formia e Tirrenia

© sprintnews Sono 113 gli atleti selezionati, 61 uomini e 52 donne, per le quattro giornate raduno collettivo dei migliori giovani italiani under 20, che si ritroveranno insieme ai tecnici di struttura e ai coach personali in vista dei due importantissimi appuntamenti annuali quali i Campionati Europei under 18 che si svolgeranno a Banska Bystrica in Slovacchia dal 18 al 21 luglio, e i Campionati del Mondo under 20 che si terranno a Lima in Perù dal 27 al 31 agosto.

Tra questi l’unico che non avrà nel mirino le massime manifestazioni annuali di categoria è certamente il grande fenomeno dell’atletica italiana, lo specialista del salto in lungo Mattia Furlani, 19 anni compiuti a febbraio ma già in grado di lottare sino all’ultimo salto ai mondiali di indoor di Glasgow con il super campione di tutto, il greco Miltiadis Tentoglou, da cui è stato battuto per una seconda miglior misura inferiore.

Per Mattia gli obiettivi saranno ovviamente gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi, oltre ai grandi meeting di Diamond League, ma per lui respirare l’atmosfera frizzante derivante dai suoi coetanei sarà certamente positivo, come a maggior ragione sarà entusiasmante per i suoi compagni di raduno poter vivere alcuni giorni vicino ad un talento così grande.

Al lavoro ci saranno anche altre tre medaglie degli Europei under 20 di Gerusalemme della passata stagione, i marciatori Giulia Gabriele e Giuseppe Disabato, oltre che lo sprinter Daniele Groos.