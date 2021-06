Fantastico record italiano di Paolo Dal Molin nei 110 H: 13″27

Marcell Jacobs un fulmine sui 100 metri con 10"01 controvento

Nella seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Rovereto, arriva dai 110 ostacoli la migliore prestazione tecnica grazie al 33enne Paolo Dal Molin che ottiene il nuovo record italiano con 13″27, 1 centesimo meglio del vecchio limite stabilito da Emanuele Abate l’8 giugno 2012 a Torino.

Per l’azzurro, dopo qualche anno complicato da vari problemi fisici, una nuova esplosione agonistica iniziata peraltro questo inverno, quando ha ottenuto una prestigiosa medaglia di bronzo, nei 60 ostacoli degli Euroindoor di Torun.

Per Paolo, al traguardo, anche il piccolo giallo di aver visto sul display luminoso all’arrivo il crono di 13″41 mentre poi, quel tempo si riferiva al secondo arrivato, in quanto la fotocellula non aveva rilevato la figura di Dal Molin che si era tuffato negli ultimi metri.

Sul podio vanno Hassane Fofana anche lui, in ogni caso, con il personale di 13″42 il crono inizialmente assegnato al vincitore, arrotondato di un centesimo, e terzo Lorenzo Perini con 13″59.

Con questo risultato Dal Molin, già ben piazzato nel ranking olimpico, ha ottenuto anche il minimo che è di 13″32, mentre Fofana e Perini dovrebbero aver consolidato la loro buona posizione in classifica per garantirsi il biglietto per Tokyo.

Le dichiarazioni di Dal Molin: “Chi mi vuole bene sa cosa ho passato in questi anni. E ora, finalmente, mi sono preso l’Olimpiade”.