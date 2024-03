Epis decima nella maratona di Nagoya

L'azzurra chiude in 2h28'24 nella gara giapponese riservata solo alle donne

Giovanna Epis, una delle due azzurre già qualificate per la maratona olimpica di Parigi dell’11 agosto prossimo, ha chiuso al decimo posto nella Nagoya Women’s Marathon, con il crono di 2h28’24 nella più grande corsa al mondo tutta al femminile sui 42,195 chilometri grazie alla presenza di circa ventimila donne al via.

Una gara in cui per tante è stato difficile trovare le ideali condizioni per rendere al meglio, in quanto condizionata dal vento nella seconda parte oltre che dal ritmo incostante dettato dalle lepri nel secondo gruppo, quello dell’azzurra, terza italiana di sempre sulla distanza con 2h23’46 nella scorsa stagione ad Amburgo.