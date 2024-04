Duplantis pronto all’esordio di Xiamen

Il primo grande evento 2024 di Diamond League

© sprintnews Il primatista del mondo oltre che campione olimpico e iridato del salto con l’asta, Armand Duplantis, sarà la stella assoluta della prima tappa della Wanda Diamond League 2024 in programma a Xiamen in Cina, ma non certo l’unica in quanto il meeting asiatico potrà contare sulla presenza di altri 10 campioni olimpici e 26 del mondo, in gara nello Stadio Egret che ha ospitato anche l’edizione inaugurale di questo evento lo scorso 2 settembre.

La città cinese è situata nella provincia del Fujan di fronte all’isola di Taiwan ed il suo impianto sportivo polifunzionale, che ospiterà la prima delle due tappe cinesi consecutive del circuito dei diamanti, ha una capienza di 53000 spettatori con la peculiarità di avere una pista con rettilineo di arrivo a dieci corsie.

Duplantis, che gareggerà pure tra sette giorni nella seconda manifestazione di Suzhou, punterà al suo quarto titolo consecutivo della Diamond League, in una stagione 2024 iniziata con il secondo titolo mondiale indoor di fila a Glasgow con la migliore prestazione mondiale stagionale di 6.05m, dopo aver vinto altre tre gare al coperto ad Astana con 5.80m, Uppsala con 5.92m e a Clermont Ferrand con 6.04m.

Il fenomenale saltatore svedese che vive e si allena negli Stati Uniti, ha stabilito il settimo record del mondo della sua carriera lo scorso settembre in occasione della terza vittoria nella Finale della Diamond League a Eugene con 6.23m, e tra i suoi infiniti successi da autentico extraterrestre dell’atletica ricordiamo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con 6.02m, due titoli mondiali outdoor a Eugene 2022 con il precedente primato del mondo di 6.21m e a Budapest 2023 con 6.10m, due ori europei outdoor a Berlino 2018 con 6.05m e a Monaco di Baviera 2022 con 6.06, con l’incredibile risultato di aver superato la barriera dei 6 metri 76 volte nella sua carriera.

Armand Duplantis: “Ho avuto una stagione indoor breve, ma era nei piani perché comincerò la stagione outdoor con due meeting in Cina a Xiamen e a Suzhou. Il meeting di Xiamen è stato organizzato per la prima volta lo scorso anno in uno stadio bellissimo. E’ fantastico poter gareggiare in due competizioni consecutive. E’ un posto fantastico dove saltare. La stagione indoor è andata bene. Ho fatto una prestazione piena di errori ai Mondiali Indoor di Glasgow, ma sono riuscito a portare a casa la vittoria. Mi avvicino alla stagione outdoor con molta fame e voglio iniziarla con un grande risultato. Sono eccitato per i due imminenti meeting.

Sono importanti non solo per la promozione di questi eventi in sé, ma anche per la preparazione per la stagione estiva e naturalmente per le Olimpiadi. Ho sempre voluto gareggiare in Cina e ora il mio sogno si realizza. Non vedo l’ora di saltare davanti ad un pubblico numeroso. E’ difficile prevedere cosa potrò fare nella prima gara della stagione. Non mi pongo limiti. Tutto è possibile”.