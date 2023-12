Duplantis favorito per l’Oscar mondiale di Atletica

Per lo svedese un'ennesima straordinaria stagione

Si assegneranno lunedì prossimo 11 dicembre i due principali premi assegnati da World Athletics agli atleti, un uomo e una donna, che si siano maggiormente distinti nel corso della stagione passata su ogni tipo di competizione e, quest’anno, la sfida decisiva nella categoria maschile appare veramente molto incerta, con i cinque finalisti designati che si contenderanno l’ambito riconoscimento rappresentati dal fenomenale saltatore con l’asta svedese Armand Duplantis, dal velocista statunitense Noah Lyles, dal nuovo primatista del mondo della maratona il keniano Kelvin Kiptum, dallo specialista statunitense del peso Ryan Crouser, e da quello del giavellotto l’indiano Neeraj Chopra.

Tutti hanno ottenuto eccezionali risultati, i quattro specialisti della pista hanno conquistato l’oro mondiale, con Lyles che ne ha vinti addirittura tre, ma Duplantis e Crouser così come il maratoneta su strada hanno anche migliorato i loro primati del mondo, per cui appare complicato fare una previsione anche se l’impatto emozionale che il saltatore svedese riesce sempre a dare nel corso delle sue spettacolari esibizioni, dove quasi sempre gareggia contro se stesso e non contro degli avversari che è come se facessero un’altra gara, ce lo fa preferire ai suoi illustri avversari

Il suo 2023 lo ha visto, infatti, superare ben 20 volte la quota dell’eccellenza assoluta rappresentata dai 6 metri, con la stagione al coperto iniziata in Svezia ad Uppsala subito con la straordinaria misura di 6,10 metri, per poi salire sino a 6.06 a Berlino, 6.01 a Lievin e chiudere con il primo dei due record mondiali dell’anno di 6,22 a Clermont Ferrand, rinunciando poi a disputare gli Euroindoor di Istanbul.