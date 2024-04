Doppietta etiope nella Maratona di Parigi

Eccellente terzo posto della 40enne keniana Cheruiyot dopo tre anni senza gare

L’Etiopia ha fatto doppietta vincendo sia la gara maschile con Mulugeta Uma che quella femminile con Mestawut Fikir nella quarantasettesima edizione della Schneider Electric Marathon di Parigi, prova valida per il circuito World Athletics Elite Label, ripetendo l’impresa avvenuta l’ultima volta nel 2019 quando trionfarono Abrha Milaw e Gelete Burka.

Nella prova riservata agli uomini un gruppo numeroso formato da 13 atleti è transitato al decimo chilometro in 29’08 e a metà gara in 1h02’09, con un passaggio impostato in tabella di marcia per battere il record del percorso detenuto dal keniano Elisha Rotich con 2h04’21 nel 2021 e poi Titus Kipruto, vincitore della Maratona di Milano nel 2022, ha guidato il gruppo di testa al passaggio del 30° km in 1h28’27 davanti a Uma, Elisha Rotich, Deso Gelmisa, Dejane Megersa e Bethwell Kipkemboi.