Domenica prossima la Firenze Marathon

Gli azzurri presenti con El Otmani e Subano

Si svolgerà il prossimo 26 novembre la 39esima edizione della Maratona di Firenze, tradizionale 42,195 chilometri che si correrà in una delle più belle città d’arte italiane con partenza e arrivo in piazza Duomo, con la presenza annunciata di circa 8500 iscritti, mille in più rispetto all’anno passato.

Diversi gli atleti candidati a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro e che potrebbero battere il primato del percorso, attualmente detenuto dal keniano James Kipkogei Kutto che nel 2006 tagliò il traguardo in 2h08’41, ma il principale candidato sembra essere il bahreinita Abdi Ibrahim Abdo grazie al suo primato personale di 2h08’32 realizzato a Roma nel 2018 e che già conosce le strade di Firenze per essersi classificato terzo lo scorso anno, ma attenzione anche al marocchino Hicham Boufars alla sua quinta partecipazione, il quale negli anni ha collezionato anche un secondo posto con il personale di 2h12’16 nel 2018.

Tra gli italiani è annunciato Said El Otmani, già azzurro su pista e cross, che vanta un personale di 2h13’23 ottenuto ad Ampugnano nel 2021.