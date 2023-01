Domenica prossima la 91esima edizione della Cinque Mulini

Yeman Crippa atteso nella più antica corsa campestre italiana

Non si è ancora spenta l’eco della bellissima edizione del Campaccio Cross Country di venerdì scorso, con il prestigioso terzo posto conquistato da Yeman Crippa al termine di una gara coraggiosissima in cui è stato anche in testa sino agli ultimi 500 metri, che già si guarda alla prossima grande campestre italiana, la Cinque Mulini, che è anche la più antica con le sue 91 edizioni comprese quella in programma per la prossima domenica 15 gennaio.

Sarà ancora il campione europeo dei 10000 metri di Monaco di Baviera 2022, Crippa, l’atteso protagonista della classicissima gara, tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour, che si disputerà sui prati di San Vittore Olona in provincia di Milano e che è stata presentata, ieri, nella Sala Marco Biagi della sede di Regione Lombardia a Milano.

L’obiettivo di Yeman, apparso nel Campaccio in una condizione crescente, sarà ancora una volta quantomeno un posto sul podio ma il vero sogno quello di riportare, 37 anni dopo la vittoria di Alberto Cova nel 1986, un italiano alla vittoria e, per questo, il 26enne trentino arriverà sabato mattina in Italia dal raduno di Monte Gordo in Portogallo, pronto a dare battaglia con lo stesso straordinario coraggio mostrato nella gara di San Giorgio su Legnano di venerdì scorso.