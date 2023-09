Domenica prossima i campionati del mondo di corsa su strada

Battocletti e Aouani punte di diamante della squadra azzurra

Si svolgerà domenica 1 ottobre a Riga, in Lettonia, la prima edizione dei Campionati Mondiali di corsa su strada, che vedrà alla partenza 8 azzurri nelle tre prove previste dal programma, a cominciare dai 5 km dove saranno impegnate Nadia Battocletti e Federica Del Buono al femminile, poi nella mezza maratona il primatista italiano della 42,195 chilometri Iliass Aouani oltre che quelli dei 10 chilometri Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli, per quanto riguarda gli uomini, mentre tra le donne ci sarà l’italo ucraina Sofiia Yaremchuk al suo grande debutto con la maglia azzurra dopo quasi due anni dall’ottenimento della cittadinanza italiana, e infine nel miglio Mohad Abdikadar con il debuttante in nazionale assoluta Giovanni Filippi.

Battocletti, dopo la piccola delusione della finale sui 5000 ai Mondiali di Budapest dove non è riuscita ad esprimere appieno tutto il suo talento, vuole chiudere al meglio la sua ottima stagione in cui ha conquistato tra l’altro il record italiano su questa distanza in pista con 14’41″30, ma anche sui 10 km in strada a Pescara con 31’36 realizzato poche settimane fa.

La 23enne trentina, che peraltro è anche primatista nazionale proprio nella specialità che disputerà ai Mondiali in Lettonia per effetto del crono di 15’13 siglato lo scorso anno a Herzogenaurach, si troverà contro avversarie di grande spessore tecnico come l’oro mondiale del cross la keniana Beatrice Chebet, la primatista mondiale dei 5 km in gara mista con 14’19, l’etiope Ejgayehu Taye, e la campionessa olimpica delle siepi l’ugandese Peruth Chemutai.