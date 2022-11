Domenica le prove generali degli Eurocross di Venaria Reale

L'evento test per le definitive selezioni della squadra azzurra

Venaria Reale è un comune di oltre 32.000 abitanti, situato a circa 10 km a nord ovest di Torino, uno dei due soli in tutta Italia a poter fregiarsi del titolo Reale, nonché l’unico a possedere uno stemma civico con elementi araldici massimi come il Collare cavalleresco supremo della Santissima Annunziata e la corona Sabauda Reale.

Naturalmente tante sul territorio sono le bellezze architettoniche risalenti al Regno Italiano e alla dinastia dei Savoia con la presenza di varie Residenze Sabaude tra cui la sei-settecentesca Reggia di Venaria Reale e gli ottocenteschi Appartamenti Reali di Borgo Castello, siti nel Parco regionale La Mandria, che ospiterà il prossimo 11 dicembre il più importante evento sportivo autunnale di atletica in Italia, i Campionati Europei di cross.

Il Parco regionale La Mandria, unico ad appartenere in gran parte al patrimonio della Regione Piemonte, conserva al suo interno uno degli ultimi lembi di foresta planiziale ancora esistenti dove esiste una rigida tutela per diverse specie di animali allo stato brado, e dove ci si occupa anche dell’allevamento di razze di cavalli in via d’estinzione. È inoltre un importante luogo di nidificazione degli uccelli migratori.

In questa meraviglia della natura, circondata dal fascino della storia d’Italia degli anni della creazione del Regno unito nel 1861, si correrà domenica prossima una gara di campestre che rappresenterà da un lato, una prova generale organizzativa per l’evento europeo di dicembre, e dall’altra sarà una sorta di selezione per offrire ai selezionatori tecnici le necessarie indicazioni per poi fare le convocazioni definitive della squadra italiana che sarà in gara tre settimane dopo.