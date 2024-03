Domenica la Maratona di Roma

Record di iscritti per la 42,195 km della capitale

Si correrà domenica mattina 17 marzo la ventinovesima edizione dell’Acea Run Rome The Marathon, quella più partecipata di sempre con 19 mila iscritti annunciati dagli organizzatori per la gara sulla distanza classica dei 42,195 km e un totale di 40000 persone, comprendendo i partecipanti alla staffetta Acea Run 4 Rome e alla stracittadina Fun Run di 5 km.

La partenza di fronte al Colosseo sarà senza eguali al mondo come anche l’arrivo, con l’ultimo chilometro che affiancherà proprio il Colosseo e un percorso che attraverserà decine di luoghi storici della capitale italiana come la Piramide Cestia, Castel Sant’Angelo, Piazza San Pietro, il nuovo passaggio al Parco Stadio Olimpico, il Lungotevere, la parte centrale con Piazza del Popolo, Via del Corso, Piazza di Spagna, Piazza Navona e il Circo Massimo.

Su un tragitto che sarà il più veloce di sempre a Roma, dopo aver eliminato la salita della Moschea che si trovava intorno al trentesimo chilometro, gli organizzatori hanno annunciato il cast dei top runner che si preannuncia di alto livello sia in campo maschile che in quello femminile.