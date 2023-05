Domani il Kip Keino Classic di Nairobi

Il debutto stagionale della Fraser-Pryce per un meeting dove ci si aspettano grandi crono nelle prove veloci

Si svolgerà domani, sabato 13 maggio, la quarta edizione del Kip Keino Classic, il meeting che si svolge nella capitale del Kenia, Nairobi, e che sta crescendo di importanza anno dopo anno al punto da indurre la federazione del paese africano, con notizia arrivata proprio pochi giorni, a chiedere che la manifestazione valida attualmente quale prova Gold di Continental Tour possa diventare, già dall’anno prossimo, una tappa della Diamond League il principale circuito mondiale di World Athletics.

L’evento, che si svolgerà nel Moi International Sports Centre Kasarani Stadium della metropoli africana, sarà come sempre, vista l’altitudine di 1795 metri a cui è posta la città, particolarmente propizio per le gare veloci dove saranno possibili crono di rilevanza e, cominciando dai 100 metri femminili, va evidenziata la presenza della campionessa olimpica, la 36enne Shelly-Ann Fraser-Pryce, già vincitrice nell’edizione dell’anno scorso.

La velocista giamaicana, cinque volte campionessa mondiale proprio dei 100 metri e recentemente insignita del premio Laureus World Sportswoman of the Year, aprirà la sua stagione all’aperto a Nairobi come fece l’anno scorso, quando corse in 10″67 un crono ottenuto anche in altri tre meeting, oltre a un 10″62 da leader mondiale stagionale alla Diamond League di Monaco, e altri sei tempi inferiori agli 11 secondi quale coronamento di una splendida stagione 2022.