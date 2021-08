Dietro al trionfo un grande ex Presidente

La rinascita dell'Atletica Italiana frutto del lavoro di Alfio Giomi

L’Atletica Italiana esce in maniera trionfale dalla 32esima edizione dei Giochi Olimpici, grazie alla conquista di ben cinque successi, evento mai successo nella storia di questo sport e che, in 125 anni di giochi a cinque cerchi, era accaduto soltanto due volte nell’ambito di una stessa Federazione, con la scherma ad Anversa nel 1920 e con il ciclismo a Roma nel 1960.

Questo ultimo dato è stato evidenziato proprio dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, ieri nella conferenza stampa conclusiva di tutta la spedizione azzurra, accostando i gloriosi Presidenti di quelle due federazioni, Carlo Montù per la scherma e Adriano Rodoni per il ciclismo, a quello attuale della FIDAL Stefano Mei.

In tutto questo personalmente mi spiace che non sia stata fatta la minima menzione per colui che, di fatto, è stato l’artefice della riorganizzazione dell’Atletica Italiana, l’ex Presidente Alfio Giomi che ha governato per due mandati federali dalla fine del 2012 al gennaio del 2021.