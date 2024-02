Diaz in Francia nel salto triplo

Inizia la stagione del primatista italiano che dal 1° agosto potrà anche vestire la maglia azzurra

© sprintnews Inizia in Francia, a Miramas, la stagione 2024 di Andy Diaz, primatista italiano del salto triplo ma anche due volte vincitore della Diamond League della disciplina nelle ultime due edizioni, il quale finalmente dal 1 agosto di quest’anno, proprio in coincidenza con le Olimpiadi di Parigi, potrà finalmente vestire la maglia azzurra in quanto scatterà la cosiddetta eleggibilità, vale a dire la possibilità di gareggiare per la nazione di cui ha ottenuto la cittadinanza all’inizio dell’anno scorso.

Per il ventottenne saltatore di nascita cubana, allenato dal grande Fabrizio Donato, sarà il primo di due impegni ravvicinati in quanto subito dopo la gara, in cui affronterà atleti di spessore quali Alexis Copello dell’Azerbaigian, il tedesco Max Hess, i francesi Benjamin Compaoré e Jean-Marc Pontvianne, volerà in Polonia per disputare martedì prossimo il meeting di Torun valido quale prova Gold del circuito mondiale, ma va evidenziato pure come sia già confermata la sua partecipazione agli assoluti indoor di Ancona del 17 e 18 febbraio.

Nell’evento francese saranno in gara tanti altri azzurri e in particolar modo nella prova dei 1500 metri donne dove sarà di nuovo in pista Giulia Aprile, tornata a migliorarsi con il recente 4’07″32 in Lussemburgo che l’ha fatta diventare la quarta italiana di sempre nella specialità al coperto ma, nella prova che vedrà favorita la britannica Revee Walcott-Nolan accreditata del crono di 4’03″93 indoor, da seguire con grande interesse anche Marta Zenoni, e poi Micol Majori e Federica Cortesi.

Nei 60 ostacoli sempre femminili ci sarà Nicla Mosetti, già scesa quest’anno a 8″08, mentre nei 1500 al maschile con l’etiope campione olimpico dei 10.000 Selemon Barega ci sarà Federico Riva e nell’alto donne Asia Tavernini.