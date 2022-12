Crippa debutta nella maratona il 2 aprile a Milano

Il campione europeo dei 10mila alla ricerca di un altro primato italiano

© Getty Images

Yeman Crippa, straordinario specialista del mezzofondo azzurro in pista ma anche delle gare su strada, alla fine di una eccellente stagione agonistica che l’ha visto realizzare un nuovo record italiano, uno europeo, ma anche e soprattutto conquistare due medaglie, una d’oro e una di bronzo ai Campionati Europei di Monaco di Baviera, ha annunciato ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, che parteciperà il prossimo 2 aprile alla sua prima maratona sul percorso dei 42,195 km allestito all’interno della città di Milano.

Si sapeva da tempo che Yeman, di cui ricordiamo i 4 primati italiani sui 3000 metri con 7’37″90, sui 5000 con 13’02″26, sui 10.000 con 27’10″16 e quello sulla mezza maratona, realizzato proprio quest’anno a febbraio con il tempo di 59’26, oltre a quello europeo sui 5 km in strada di 13’14, fosse intenzionato al grande salto sulla più tradizionale e affascinante corsa su strada, e scelta non poteva essere più appropriata in quanto la Milano Marathon è certamente considerata la più veloce 42,195 km che si svolge in Italia, con i primati del percorso di 2h02’57 da parte del keniano Titus Ekiru e, al femminile, dell’etiope Hiwot Gebrekidan con 2h19’35, entrambi tempi stabiliti nel 2021.