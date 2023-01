Chiappinelli a Valencia in cerca del record sui 10 km

Il corridore azzurro punta a ritoccare il suo stesso primato

Quando si parla, in ambito agonistico, di competizioni su strada che si svolgono nella “ciudad del running” iberica di Valencia, si pensa subito alla possibilità di ottenere riscontri cronometrici particolarmente positivi per le condizioni climatiche quasi sempre favorevoli oltre ai percorsi che, per qualsiasi tipo di evento, sono sempre caratterizzati da rettilinei molto lunghi e con pochissime curve.

La stagione agonistica su strada del primatista italiano dei 10 km con 27’50, Yohanes Chiappinelli, inizierà proprio su tale distanza domani nella città spagnola, e l’occasione per lui potrebbe essere propizia per appropriarsi da solo di tale primato che detiene in comproprietà con Pietro Riva, peraltro grande specialista dei 10.000 in pista dove ha ottenuto un buon quinto posto agli Europei di agosto a Monaco di Baviera.

La manifestazione, denominata 10K Valencia Ibercaja, sarà per l’azzurro dopo il buon settimo posto del Campaccio cross country, un’altra tappa di avvicinamento al debutto in maratona programmato sempre in Spagna, il 19 febbraio a Siviglia.