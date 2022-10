Chepngetich e Tura guidano il cast della Chicago Marathon

© Getty Images

I campioni in carica Ruth Chepngetich e Seifu Tura guidano il cast internazionale della Bank of America Chicago Marathon, gara del circuito World Marathon Major in programma oggi nella città dell’Illinois soprannominata the Windy City. Chepngetich ha vinto il titolo mondiale di maratona a Doha nel 2019 e la Chicago Marathon dell’anno scorso in 2h22’31 dopo aver corso su ritmi da primato del mondo nella prima parte della gara. La fuoriclasse keniana salì sulla ribalta nel 2017 con la vittoria alla Stramilano Half Marathon in 1h07’42. Ha conquistato la vittoria in sei delle otto maratone disputate in carriera e ha stabilito il record personale con 2h17’08 alla Maratona di Dubai con cui è diventata la quarta maratoneta di sempre a livello mondiale, crono peraltro che ha avvicinato in occasione del successo in 2h17’18 alla Maratona di Nagoya ad inizio 2022.