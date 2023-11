Chebet protagonista attesa del Cross di Siviglia

SPRINTNEWS

Nadia Battocletti rinuncia per una leggera influenza

Il Cross Internacional de Itálica di Santiponce, alla periferia della città spagnola di Siviglia, sarà oggi il quarto meeting Gold standard del World Athletics Cross Country Tour 2023/24, con un lotto di partecipanti sempre di grande spessore, come da tradizione, tra cui avrebbe dovuto esserci anche l’azzurra Nadia Battocletti, nell’ottica della preparazione ai campionati europei di corsa campestre di Bruxelles a dicembre, ma l’icona del mezzofondo italiano ha dovuto rinunciare all’ultimo per un piccolo malanno di stagione. Il cast della gara femminile sulla distanza dei 9.9 km è guidato dalla ventitreenne keniana Beatrice Chebet, campionessa del mondo di corsa campestre a Bathurst e sui 5 km su strada a Riga nel 2023, argento a Eugene 2022 e bronzo a Budapest 2023 e vincitrice della finale della Diamond League sui 5000 metri a Zurigo nel 2022, la quale ha trionfato al Cross World Athletics Tour di Atapuerca e insegue il primo successo della sua carriera a Siviglia dopo due piazzamenti da podio, seconda nel 2020 e terza nel 2021.

Le principali avversarie di Chebet saranno per cominciare la connazionale specialista dei 1500 metri, Edinah Jebitok, ottava ai mondiali di cross di Bathurst 2023 e terza classificata al Cross di Atapuerca, ma anche vincitrice del Cross spagnolo di San Sebastian della scorsa settimana, e poi la campionessa mondiale under 20 di corsa campestre Senayet Getachew e l’altra etiope Wede Kefale, quindicesima nei campionati iridati di corsa campestre nella gara seniores. Un’altra atleta di alto livello in gara è l’ugandese Anne Chelangat, tredicesima ai mondiali di Cross di Bathurst e terza nel cross di San Sebastian, mentre le migliori spagnole in gara sono le specialiste dei 3000 siepi Irene Sanchez Escribano e Carolina Robles, la campionessa europea under 20 di cross di Venaria Reale Maria Forero e da segnalare, infine, pure la britannica Amelia Quirk, venticinquesima classificata ai mondiali di cross di Bathurst.